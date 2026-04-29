Безруков рассказал о специфики работы Артиги в "Рубине"

Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков сравнил нынешнего главного тренера команды Франка Артигу с бывшим наставником Рашидом Рахимовым.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Безрукова, Артига готовит команду под каждого конкретного соперника.

"Мы стараемся двигаться вперед. Да, сейчас у нас хороший результат, но мы хотим быть выше, стремимся к этому. Думаю, феномен Артиги в том, что он ведёт работу под каждого соперника, за счёт этого у нас такая игра против топов.

Сравнить Артигу с Рахимовым? Они кардинально разные тренеры. В плане тренировочного процесса абсолютно разные подходы", — отметил Безруков в беседе с "Матч ТВ".

Франк Артига возглавил "Рубин" в начале этого года. На данный момент под его руководством команда провела 9 официальных матчей, в которых одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

С 39 очками казанцы занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

