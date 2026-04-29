Ловчев призвал дать Карседо время в "Спартаке"

"Тренеру нужно давать время для того, чтобы он смог реализовать свои идеи. За два?три месяца он ничего не сделает. Доверьтесь этому тренеру.
Нападение хорошее, нужно немного укрепить оборону, и "Спартак" будет биться за призовые места. Даже сейчас видно, что Карседо приходится ко двору, дайте ему время и купите игроков", — отметил Ловчев в беседе с "Матч ТВ".
На данный момент под руководством Карседо "Спартак" провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения.
С 48 очками красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с ЦСКА.