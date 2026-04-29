Ловчев призвал дать Карседо время в "Спартаке"

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев считает, что Хуану Карлосу Карседо нужно предоставить время в стане красно-белых.
Испанец возглавил команду в январе этого года.

"Тренеру нужно давать время для того, чтобы он смог реализовать свои идеи. За два?три месяца он ничего не сделает. Доверьтесь этому тренеру.

Нападение хорошее, нужно немного укрепить оборону, и "Спартак" будет биться за призовые места. Даже сейчас видно, что Карседо приходится ко двору, дайте ему время и купите игроков", — отметил Ловчев в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент под руководством Карседо "Спартак" провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

С 48 очками красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с ЦСКА.

