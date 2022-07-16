"Предложение от "Зенита" в размере € 14 млн за Салаи? Такого предложения мы ещё не получали", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что венгерский футболист может сменить клуб этим летом. Сообщалось, что помимо питерцев на приобретение игрока "Фенербахче" были нацелены "Торино", "Аякс", "Порту", "Фулхэм" и "Ноттингем Форест".
В "Фенербахче" ответили на вопрос о желании "Зенита" приобрести защитника Салаи
Член совета директоров Селахаттин Баки прокомментировал слухи, что "Зенит" предложил клубу 14 млн евро компенсации за защитника Аттилу Салаи.
Фото: УЕФА