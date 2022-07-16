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Зайнутдинов - после победы ЦСКА над "Уралом": сейчас нельзя загадывать о борьбе с "Зенитом". Не стоит расслабляться

Защитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов прокомментировал победу "армейцев" над "Уралом" (2:0) в матче 1 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Очень рад, что победили в первом матче. Не стоит расслабляться, это только начало сезона. На центрального защитника тяжело было перестроиться. Борьба с "Зенитом"? Сейчас нельзя загадывать. Цыплят по осени считают. Что касается стычки на фланге, то это эмоции. После матча пожали руки, - цитирует Зайнутдинова Sport24.

ЦСКА в рамках 1 тура чемпионата России со счетом 2:0 победил на своем поле "Урал", голы записали на свой счет Иван Обляков и Хорхе Карраскаль с пенальти. Полузащитник красно-синих Бахтиёр Зайнутдинов провел этот матч на новой для себя позиции левого центрального защитника в тройке центрбеков. По ходу игры у Зайнутдинова произошла стычка с полузащитником "Урала" Рамазаном Гаджимурадовым.


ЦСКА Урал Зенит Зайнутдинов
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