"Жалею ли о том, что не перешел в "Спартак"? Нет. Два раза не позовут? Ничего страшного. Зачем сейчас говорить о "Спартаке", если это было давно?" - цитирует Макарчука Sport24.
Летом 2021 года в СМИ появилась информация, что Макарчук может продолжить карьеру в "Спартаке". В результате минувшей зимой контракт с игроком подписал "Сочи". Футболист вышел на поле в 10-ти матчах южан в предыдущем сезоне Российской Премьер-лиги и забил 2 гола.
Макарчук: не жалею, что не перешел "Спартак". Если еще раз не позовут, ничего страшного
Защитник "Сочи" Артем Макарчук высказался о несостоявшемся переходе в "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"