"Да, конечно, я остаюсь в "Краснодаре", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Минувшей весной Кордоба вместе со всеми легионерами приостановил действие контракта с "Краснодаром" - летом он вернулся в расположение клуба. В это межсезонье ФИФА объявила о решении разрешить иностранцам в составе российских клубов приостанавливать свои соглашения до лета 2023 года.
Кордоба вышел в стартовом составе "Краснодара" на матч первого тура Российской Премьер-лиги против "Факела" - встреча завершилась результативной ничьей (2:2).
Кордоба ответил на вопрос, собирается ли остаться в "Краснодаре"
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба высказался о своем будущем в клубе.
Фото: РПЛ