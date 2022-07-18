"Весь второй тайм спартаковцы играли в меньшинстве, но сопернику ни в чем не уступали. Да и с "Зенитом" не провалились — просто все делали очень медленно. Мне кажется, главная проблема "Спартака" — опорная зона", - цитирует Тарханова "СЭ".
Встреча первого тура Российской Премьер-лиги между "Ахматом" и "Спартаком" завершилась вничью (1:1). В составе грозненцев гол на свой счет записал полузащитник Артем Тимофеев, на последних минутах основного времени ворота соперника поразил футболист красно-белых Виктор Мозес.
Тарханов рассказал, какая позиция является наиболее проблемной для "Спартака"
Фото: "СЭ"