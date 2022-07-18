"Я вчера посмотрел первый тур и не понимаю, как Артём не нужен ни одной команде. Не знаю, в чём причина. Вряд ли он запрашивает там что-то невероятное", - заявил Мостовой.
После окончания прошлого сезона российский нападающий Артём Дзюба и "Зенит" не стали подписывать новое трудовое соглашение.
Артём провёл 7 лет в составе "сине-бело-голубых". В Санкт-Петербурге Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, дважды завоевал Кубок России, четыре раза брал Суперкубок страны и дважды становился бронзовым призёром РПЛ.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются азербайджанские клубы "Нефтчи" и "Карабах".
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: не понимаю, как Дзюба не нужен ни одному клубу РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о первом туре РПЛ и о будущем нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: "Чемпоинат"