Защитник "Балтики" Саусь: лентяи у нас точно не приживутся

"Жесткая игровая дисциплина помогла нам прогрессировать. Каждый тренер в штабе следит за игроками на тренировках и играх. Никто не может тренироваться спустя рукава, Андрей Викторович точно обратит на это внимание. Есть дисциплина, требования, договоренность, которые нужно соблюдать. Поэтому мы высоко идем в турнирной таблице. Лентяи у нас точно не приживутся", — приводит слова Сауся "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне Саусь принял участие в 17 матчах, в которых записал на свой счет один гол и оформил два ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего игрока в 1,8 миллиона евро.
"Балтика" проводит первый сезон в РПЛ. Калининградцы ушли на зимний перерыв в чемпионате России на пятом месте. После 18-ти туров команда Андрея Талалаева набрала 35 очков.
Защитник "Балтики" Владислав Саусь рассказал об игровой дисциплине команды.
Фото: ФК "Балтика"