Президент "Рубина" представил игрокам нового главного тренера

"Хочу представить вам нового тренера Франка Артигу – квалифицированный специалист с опытом работы в России и в Российской Премьер-Лиге. Мы понимаем, какой футбол он ставит, и рассчитываем на системную и дисциплинированную работу каждого члена команды", – приводит слова Сафиуллина пресс-служба "Рубина".
"Рубин" объявил о назначении Артиги на пост главного тренера 14 января. Трудовое соглашение с испанцем рассчитано до лета 2027 года. Ранее команду покинул Рашид Рахимов, который возглавлял "Рубин" с 2023 года.
Франк Артига уже работал в российском футболе: с лета 2024 года по апрель 2025 года он тренировал подмосковные "Химки". Последним местом работы специалиста был ангольский "Петру Атлетику".
"Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров. В активе команды 23 очка.
Фото: ФК "Рубин"