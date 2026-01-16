"Рад за Юру Жиркова. То, что меня не позвал, — это да. Но я спокойно уже ко всему этому отношусь. Ребята пусть работают, удачи им. Если бы меня Ролан позвал, я бы, конечно, согласился", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Ролан Гусев возглавил "Динамо" 23 декабря. В его тренерский штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. С 17 ноября Гусев исполнял обязанности главного тренера команды в связи с отставкой Валерия Карпина.
На данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров "Динамо" записало в свой актив 21 очко. Первый матч команды Гусева после зимней паузы состоится 1 марта с "Крыльями Советов".
Мостовой: если бы меня Гусев позвал в "Динамо", я бы согласился
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что согласился бы войти в тренерский штаб Ролана Гусева в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"