"Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот — Баринов. Одно дело, когда ты "подвис" и рискуешь вылететь, другое, когда всё более-менее хорошо. В "Локомотиве" сейчас будут говорить о задачах на вторую часть сезона, о чемпионской гонке и битве за золото. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что полузащитник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2029 года. Его трудовое соглашение с железнодорожниками действовало до конца текущего сезона. Баринов выступал за основной состав красно-зеленых с 2015 года, а с 2019 года 29-летний игрок выходил с капитанской повязкой.
Артем Дзюба выступал за "Локомотив" с февраля 2023 года. Он провел в московской команде полтора сезона, провел 39 матчей, забил 12 голов и оформил 9 ассистов, после чего перешел в "Акрон".
"Локомотив" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.
Дзюба: "Локомотив" быстро забыл тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о гонке за чемпионство "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"