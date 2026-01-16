"Итоги подводить, понятно, рано, должно пройти больше времени, но на данном этапе мы довольны этим решением. Видно, что новый тренер сразу включился в работу, он очень активно взаимодействует с игроками и полностью вовлечен в тренировочный процесс", — приводит слова Волженкина "Спорт день за днем".
В октябре "Оренбург" покинул Владимир Слишкович, который занимал пост главного тренера команды в течение года. Новым наставником команды стал Ильдар Ахметзянов, возглавлявший "КАМАЗ". Вместе с ним "Оренбург" провел 10 матчей, в которых одержал одну победу, потерпел 7 поражений и два раза сыграл вничью.
На данный момент "Оренбург" находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда Ахметзянова набрала 12 очков.
В "Оренбурге" довольны сменой Слишковича на Ахметзянова
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин заявил, что доволен сменой главного тренера по ходу сезона.
Фото: ФК "КАМАЗ"