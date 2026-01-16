Главный тренер "Зенита" – о новом лимите: про Лигу чемпионов можно забыть

"Уберем 15 сильных иностранцев — на их место придут опытные игроки из ФНЛ. Упадет уровень? Упадет. Хотим сильный чемпионат? Значит, должны быть сильные игроки и здоровая конкуренция. Все это прекрасно понимают: c лимитом 5+5 нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы", — приводит слова Семака Спортс.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ужесточить лимит на иностранных игроков в российском футболе. Предполагается, что клубы РПЛ будут заявлять 10 легионеров, но выпускать на поле смогут только 5 из них. По нынешним правилам командам разрешается вписать в заявку 13 иностранцев, 8 из которых имеют право одновременно принимать участие в матче.
Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Зенита" 39 очков после 18-ти туров РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.
Фото: ФК "Зенит"