"Нет ничего такого в том, что Вера приехал с лишним весом. Каждый профессионал знает свою меру в еде. Если и переел, то на сборах быстро скинет. Я сам если приезжал с лишним весом на сборы, то скидывал буквально за одну тренировку. Кто чаще всех приезжал с лишним весом? Фернандо приезжал постоянно, но быстро скидывал его и показывал хорошую игру", — приводит слова Глушакова "Советский Спорт".
Ранее в социальных сетях "Локомотива" появилось фото, на котором зафиксирован вес футболиста. При росте в 164 сантиметра вес Лукаса Веры составляет 68 килограммов.
Полузащитник стал игроком "Локомотива" в декабре 2025 года. Он подписал трудовое соглашение с клубом на правах свободного агента до лета 2028 года. Ранее аргентинец играл в подмосковных "Химках" и "Оренбурге".
"Локомотив" проводит подготовку ко второй части сезона в ОАЭ. Зимний сбор железнодорожников проходит в три этапа, первый из которых начался 13 января. Последний сбор завершится 21 февраля.
Глушаков: нет ничего такого в том, что Вера приехал с лишним весом
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с новичком "Локомотива" Лукасом Верой, который приехал на сборы с лишним весом.
Фото: ТАСС