Бразилец получил травму на пятой минуте в товарищеском матче с "Ростовом" и был заменён. Клуб не будет форсировать события и даст игроку полностью восстановиться.
Ранее сообщалось, что Кайо в игре против ростовчан получил разрыв крестообразных связок. Однако окружение футболиста это опровергло.
20 мая 2019 года бразильский защитник присоединился к "быкам". В краснодарский клуб "Кайо" перебрался из португальской команды "Санта-Клара".
"Краснодар" открыл чемпионат домашней игрой с "Факелом". Встреча завершилась результативной ничьёй 2:2.
Источник: "Sport24"
Кайо вернётся в строй примерно через месяц
Защитник "Краснодара" Кайо будет восстанавливаться от травмы приблизительно месяц.
Фото: ФК "Краснодар"