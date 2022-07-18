"Не очень верю в переезд Дзюбы в Азербайджан. Ничего против азербайджанского чемпионата не имею, но слишком уж большая разница в классе", - сказал Нигматуллин.
После окончания прошлого сезона российский нападающий Артём Дзюба и "Зенит" не стали подписывать новое трудовое соглашение.
Артём провёл 7 лет в составе "сине-бело-голубых". В Санкт-Петербурге Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, дважды завоевал Кубок России, четыре раза брал Суперкубок страны и дважды становился бронзовым призёром РПЛ.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются азербайджанские клубы "Нефтчи" и "Карабах".
Источник: "Чемпионат"
Нигматуллин: не верю в переход Дзюбы в Азербайджан
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в один из клубов Азербайджана.
Фото: "Чемпионат"