По данным источника, в ближайшее время бразилец подпишет новый контракт с сине-бело-голубыми до 2027 года. Предыдущее соглашение Вендела рассчитано до 2025 года. Сообщается, что он может покинуть "Зенит" только в том случае, если клуб получит за него более 25 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что Вендел близок к тому, чтобы перебраться в бразильский "Фламенго". Кроме того, появлялась информация об интересе к полузащитнику со стороны нескольких европейских клубов.
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 19 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: Вендел продлит контракт с "Зенитом" до 2027 года
Вендел продолжит выступать за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"