"Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема", - сказал Петржела.
Напомним, прямо сейчас в составе "Зенита" 7 бразильцев. В это число вошли новички клуба Густаво Мантуан и Иван Куарежма. При этом перед началом нового сезона команду покинул нападающий Юри Алберто.
Властимил Петржела возглавлял "сине-бело-голубых" с 2002-2006 годы. Под его руководством в 2003 г. команда завоевала серебряные медали чемпионата России и Кубок премьер-лиги.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела - о количестве бразильцев в "Зените": это уже проблема
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о большом количестве бразильцев в команде.
Фото: ФК "Зенит"