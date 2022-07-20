"Что касается перспектив клуба, то «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие четыре года, это нереально. С теми людьми, которые сейчас сидят в руководстве клуба, достичь успеха почти невозможно", - сказал Канчельскис.
В последний раз "красно-белые" становились чемпионами России в сезоне-2016/2017. Тогда команду возглавлял Массимо Каррера. Помимо чемпионства вместе с итальянцем "гладиаторы" завоевали Суперкубок страны.
Сезон-2022/2023 "Спартак" открыл игрой с "Ахматом" в Грозном. Встреча завершилась ничьёй (1:1).
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: "Спартак" в ближайшие четыре года не станет чемпионом
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы "Спартака" в борьбе за чемпионство.
Фото: "Metaratings"