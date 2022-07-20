По информации источника, в игроке заинтересован "Эстегляль".
Сообщается, что иранский клуб не имеет возможности платить Остону такую зарплату, которую узбекский игрок получает в России. В "Спартаке" Урунов зарабатывает около 600 тысяч евро в год.
Отмечается, что сам футболист не хочет идти на понижение зарплаты, что осложняет переговоры красно-белых с другими клубами. Столичный клуб намерен продать Урунова.
Полузащитник Остон Урунов перешел в 2020 году в "Спартак" из "Уфы". Зимой 2021 года красно-белые отдали узбекского футболиста в аренду в башкирский клуб до конца сезона-2020/21. В начале сезона-2021/22 Урунов снова был арендован "Уфой". В минувшем сезоне 21-летний футболист провел за "Уфу" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Контракт Урунова со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Metaratings
Урунов может продолжить карьеру в Иране
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов может перейти в клуб из Ирана.
Фото: РПЛ