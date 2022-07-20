Представители "Факела" рассказали о количестве проданных по состоянию на 20 июля клубных абонементов.
- На сегодняшний день продано более 10 тысяч абонементов, - передает слова сотрудника пресс-службы воронежского клуба Matchtv.ru.
Официальная заявленная вместимость домашней арены "Факела" - Центрального стадиона профсоюзов - составляет 21 793 человека. В прошедшем сезоне воронежцы заняли второе место в Футбольной национальной лиге и вернулись в высший дивизион российского футбола после 20-летнего отсутствия. В 1 туре Российской премьер-лиги "Факел" сыграл на выезде вничью с "Краснодаром" (2:2) и делит с "быками" 4-5 строчки турнирной таблицы.
Для сравнения, московский "Спартак" с вместимостью домашнего стадиона более 45 тысяч зрителей к 20 июля продал около 3 тысяч клубных абонементов.
"Факел" продал свыше 10 тысяч абонементов - втрое больше "Спартака"
Количество абонементов, проданных вернувшимся в высший дивизион воронежским "Факелом", составляет на данный момент более 10 тысяч.
Фото: РИА Новости