"Сегодня полузащитник Илья Жигулёв, который был у нас на просмотре, попрощался с командой и покинул её расположение. По разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт", - заявили в пресс-службе "красно-белых".
"Гладиаторы" вылетели в Ставрополь, где проведут тренировку перед выездом на автобусе в Краснодар. Игра с местным клубом запланирована на 23 июля в 20:00 по московскому времени.
В первом туре "красно-белые" сыграли вничью с "Ахматом" в Грозном.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" не подпишет Илью Жигулёва
26-летний полузащитник Илья Жигулёв провалил просмотр в столичной команде.
Фото: "Чемпионат"