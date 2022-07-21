Помимо этой суммы в договоре прописаны бонусы, которые должен будет выплатить голландский клуб. Аренда Шиманьского в Нидерландах рассчитана на год. В ближайшее время поляк прибудет в новый клуб.
"Бело-голубые" подписали Себастьяна Шиманьского в 2019 году. Дебютный гол за москвичей Себастьян забил 9 ноября в ворота "Рубина" (1:0).
Источник: "Чемпионат"
"Динамо" отдаст Шиманьского "Фейеноорду" за 10 млн евро
"Фейеноорд" после окончания аренды полузащитника Себастьяна Шиманьского должен будет заплатить 10 миллионов евро.
Фото: "Чемпионат"