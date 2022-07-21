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Мостовой: "Спартак" будет в тройке

Бывший российский футболист Александр Мостовой дал прогноз на новый сезон "Мир РПЛ".

Фото: "Чемпионат"
"Только состав "Зенита" сильнее "Спартака". Остальные не сильнее, а многие слабее. Даже в таком состоянии, как сейчас, они минимум в тройке будут даже с Абаскалем", - сказал Мостовой.

В первом туре сезона-2022/2023 "Спартак" встречался с "Ахматом". Матч завершился ничьёй 1:1. "Зенит" открыл чемпионат противостоянием против "Химок" на выезде. Игра не выявила победителя. На гол Вендела в составе подмосковного клуба ответил Резиуан Мирзов.

Действующим чемпионом страны является петербургский "Зенит".

Источник: "Чемпионат"


Мостовой Спартак Зенит
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