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Колосков - о предложении Аршавина отпустить легионеров из РПЛ: весь российский футбол превратится во Вторую лигу

Вячеслав Колосков выступил против идеи Андрея Аршавина отпустить всех легионеров из РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"С такой идеей я не согласен, потому что тогда весь российский футбол превратится во Вторую лигу, даже не в Первую. Вот ушли два центральных защитника из "Динамо". И все. Даже ничего близко нет, чтобы их заменить", - сказал Колосков.

Андрей Аршавин предложил отпустить всех легионеров из РПЛ из-за того, что российские клубы не будут выступать в этом сезоне в еврокубках.

Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что в его команде не осталось зарубежных футболистов, и ставка будет сделана на молодёжь ростовчан.

Источник: "Спорт день за днём"


Колосков Аршавин
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