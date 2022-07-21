"С такой идеей я не согласен, потому что тогда весь российский футбол превратится во Вторую лигу, даже не в Первую. Вот ушли два центральных защитника из "Динамо". И все. Даже ничего близко нет, чтобы их заменить", - сказал Колосков.
Андрей Аршавин предложил отпустить всех легионеров из РПЛ из-за того, что российские клубы не будут выступать в этом сезоне в еврокубках.
Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что в его команде не осталось зарубежных футболистов, и ставка будет сделана на молодёжь ростовчан.
Источник: "Спорт день за днём"
Колосков - о предложении Аршавина отпустить легионеров из РПЛ: весь российский футбол превратится во Вторую лигу
Вячеслав Колосков выступил против идеи Андрея Аршавина отпустить всех легионеров из РПЛ.
Фото: "Чемпионат"