Полузащитник Александр Саплинов оформил дубль, еще один мяч записан как автогол нападающего Рашида Магомедова.
Ульяновская команда сумела прервать трехматчевую серию без побед (два поражения и ничья).
Первая лига
10 тур
Голы: Саплинов, 45+2, 69, Магомедов, 64 (аг).
"Волга": Шакеров, Хашкулов, Багателия, Ибрагимов, Костин, Красильченко, Никитин, Рахманов, Саплинов, Фольмер, Хабибуллин
"Арсенал": Мелихов, Алехин, Брнович, Плотников, Глушков, Исаенко, Кармаев, Мелекесцев, Раздорских, Рейес, Шамкин
"Волга" разгромила тульский "Арсенал"
Ульяновская "Волга" одержала крупную победу над тульским "Арсеналом" в 10-м туре Первой лиги (3:0).
Фото: ФК "Арсенал" Тула