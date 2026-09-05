"Волга" разгромила тульский "Арсенал"

Ульяновская "Волга" одержала крупную победу над тульским "Арсеналом" в 10-м туре Первой лиги (3:0).

Фото: ФК "Арсенал" Тула

Полузащитник Александр Саплинов оформил дубль, еще один мяч записан как автогол нападающего Рашида Магомедова.Ульяновская команда сумела прервать трехматчевую серию без побед (два поражения и ничья).: Саплинов, 45+2, 69, Магомедов, 64 (аг).: Шакеров, Хашкулов, Багателия, Ибрагимов, Костин, Красильченко, Никитин, Рахманов, Саплинов, Фольмер, Хабибуллин: Мелихов, Алехин, Брнович, Плотников, Глушков, Исаенко, Кармаев, Мелекесцев, Раздорских, Рейес, Шамкин