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"Волга" разгромила тульский "Арсенал"

Ульяновская "Волга" одержала крупную победу над тульским "Арсеналом" в 10-м туре Первой лиги (3:0).
Фото: ФК "Арсенал" Тула
Полузащитник Александр Саплинов оформил дубль, еще один мяч записан как автогол нападающего Рашида Магомедова.

Ульяновская команда сумела прервать трехматчевую серию без побед (два поражения и ничья).

Первая лига

10 тур

Голы: Саплинов, 45+2, 69, Магомедов, 64 (аг).

"Волга": Шакеров, Хашкулов, Багателия, Ибрагимов, Костин, Красильченко, Никитин, Рахманов, Саплинов, Фольмер, Хабибуллин

"Арсенал": Мелихов, Алехин, Брнович, Плотников, Глушков, Исаенко, Кармаев, Мелекесцев, Раздорских, Рейес, Шамкин

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