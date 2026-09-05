На 3-й минуте матча счет открыл форвард "быков" Джон Кордоба, через 14 минут правый вингер Жоао Батчи удвоил преимущество - 2:0. Дубль боснийского хавбека "Крыльев" Амара Рахмановича во втором тайме принес хозяевам ничью - 2:2.
Чемпионат России
7 тур
Голы:Рахманович, 55, 79 - Кордоба, 3, Батчи, 17
"Крылья Советов": Песьяков, Печенин, Чернов, Божин, Рассказов (Фернандес, 72), Горшков, Витюгов (Мукаилов, 63), Костанца, Чесноков (Рахманович, 46), Крамарич (Макаров, 63), Олейников (Орос, 89).
"Краснодар": Агкацев, Вахания, Жубал, Тормена, Оласа (Ленини, 69), Черников (Петров, 69), Аугусто (Оздоев, 81), Кристиан (Боселли, 46), Батчи, Кордоба, Воробьёв (Уткин, 56).
Предупреждения: Рахманович, 79, Вахания, 83, Божин, 90+1
"Краснодар" упустил победу в матче с "Крыльями Советов", ведя 2:0
Матч 7-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился ничьей со счетом 2:2.
Фото: ФК "Крылья Советов"