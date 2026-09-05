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"Краснодар" упустил победу в матче с "Крыльями Советов", ведя 2:0

Матч 7-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился ничьей со счетом 2:2.
Фото: ФК "Крылья Советов"
На 3-й минуте матча счет открыл форвард "быков" Джон Кордоба, через 14 минут правый вингер Жоао Батчи удвоил преимущество - 2:0. Дубль боснийского хавбека "Крыльев" Амара Рахмановича во втором тайме принес хозяевам ничью - 2:2.

Чемпионат России

7 тур

Голы:Рахманович, 55, 79 - Кордоба, 3, Батчи, 17

"Крылья Советов": Песьяков, Печенин, Чернов, Божин, Рассказов (Фернандес, 72), Горшков, Витюгов (Мукаилов, 63), Костанца, Чесноков (Рахманович, 46), Крамарич (Макаров, 63), Олейников (Орос, 89).

"Краснодар": Агкацев, Вахания, Жубал, Тормена, Оласа (Ленини, 69), Черников (Петров, 69), Аугусто (Оздоев, 81), Кристиан (Боселли, 46), Батчи, Кордоба, Воробьёв (Уткин, 56).

Предупреждения: Рахманович, 79, Вахания, 83, Божин, 90+1

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