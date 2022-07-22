"Вероятность чемпионства "Спартака"? Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне. Это просто невозможно для них. Я не верю в них. Чемпионом, конечно же, станет "Зенит". Кстати, Федун и Зарема еще в клубе? Мне казалось, что они уже закончили. Это смешно, что они еще работают", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
"Спартак" завершил минувший сезон Российской Премьер-лиги на 10-м месте в турнирной таблице, но одержал победу в Кубке России. Этим летом в команде сменился главный тренер – им стал испанец Гильермо Абаскаль.
В рамках стартового тура нового розыгрыша национального первенства красно-белые сыграли вничью с "Ахматом" - 1:1. Завтра столичный коллектив встретится с "Краснодаром". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Петржела: у "Спартака" нет шансов на медали в этом сезоне РПЛ – смешно, что Федун и Зарема еще в клубе
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил вероятность победы "Спартака" в начавшемся сезоне РПЛ.
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