"Всё дело в том, что подобные провокационные вбросы, тем более предположительного характера, совершенно не хочется комментировать. Данный телеграм-канал частенько публикует сомнительную информацию. Данную ситуацию расцениваю как провокацию", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и ряд других российских футболистов оказались в базе данных нелегальной букмекерской конторы. Сообщалось, что футболистов могут пожизненно дисквалифицировать за ставки.
В минувшем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и отметился 15 забитыми мячами и 9 результативными передачами. Осенью 2024 года полузащитник дебютировал в составе сборной России и отметился забитым мячом в матче с Брунеем (11:0).
"Ситуацию расцениваю как провокацию". Представитель Батракова - о присутствии игрока в базе букмекерской конторы
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, прокомментировал информацию о попадании своего клиента в базу данных букмекерской конторы.
Фото: ФК "Локомотив"