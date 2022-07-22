Ловчев: я доходчиво объяснил Абаскалю, что такое "Спартак". За команду болеет каждый шестой житель России

Напомним, Абаскаль перед началом сезона-2022/23 возглавил столичный клуб.
"Я с ним разговаривал через переводчика и, думаю, доходчиво объяснил, что такое "Спартак" в нашей стране. И сказал, что если в России проживает примерно 150 миллионов человек, то есть достоверные статистические данные, что из них 23-25 миллионов - болельщики "Спартака". То есть фактически каждый шестой житель страны", - цитирует Ловчева "Плеймейкер".
При Абаскале "Спартак" провел 2 официальных матча. Красно-белые уступили "Зениту" (0:4) в матче за Суперкубок России, а также сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Сегодня, 23 июля, столичный клуб в гостях сыграет с "Краснодаром". Этот матч начнется в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, арбитр ВАР - Евгений Кукуляк.
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Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев рассказал о беседе с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"