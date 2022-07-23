"Да, "Лечче" ведёт переговоры с ЦСКА по переходу Кристияна Бистровича", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Бистрович может продолжить карьеру в "Лечче" - сообщалось, что переговоры находятся в продвинутой стадии, сделка может быть закрыта в ближайшее время.
В "Лечче" подтвердили информацию о переговорах по переходу полузащитника ЦСКА Бистровича
Технический директор "Лечче" Панталео Корвино высказался об информации относительно интереса команды к полузащитнику Кристияну Бистровичу, который выступает за ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА