"Фернандес проходит медосмотр. По его результатам мы намерены подписать пятилетний контракт. Трансферы планируются в зону центрального защитника", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Фернандес посетил матч второго тура Российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Торпедо". До этого агент парагвайского футболиста подтвердил, что Фернандес пополнит состав бело-голубых.
Член СД "Динамо" Гафин рассказал, на какой срок будет подписан контракт с Роберто Фернандесом
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о причинах появления защитника "Гуарани" Роберто Фернандеса на матче бело-голубых с "Торпедо".
Фото: ФК "Гуарани"