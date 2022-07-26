Напомним, ЦСКА с лета этого года возглавляет экс-тренер "Сочи" Владимир Федотов, под руководством которого команда финишировала на втором месте в предыдущем сезоне. Сам эквадорец подтверждал, что рассмотрел бы вариант с переходом в московский клуб.
Ранее сегодня Кристиан Нобоа заявил, что недоволен стартом нового сезона, поскольку проводит слишком мало времени на поле. Вопрос о причинах сложившейся ситуации эквадорец адресовал тренеру "Сочи".
В стартовых турах РПЛ Кристиан Нобоа дважды начинал встречи на скамейке запасных, выходя по ходу матчей. На его счету одна голевая передача.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА не делал предложений по Нобоа
ЦСКА пока не вступал в переговоры по возможному переходу Кристиана Нобоа из "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"