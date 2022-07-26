"Конец августа — край, когда надо стартовать. Команды РПЛ присоединятся позже, как это было раньше… Надо принять решения в совокупности по всему турниру… Будет ещё одно совещание до конца недели. После него РФС, наверное, выйдет с каким-то заявлением. Рабочая группа уже к чему-то придёт, даст свои рекомендации, а руководство РФС примет решение", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что рабочая группа Кубка России в ходе заседания обсудила вопрос с телевизионным вещателем турнира и заявил, что свои услуги могут предложить "Газпром Медиа" и "Яндекс".
В начавшемся сезоне Кубок страны пройдет в измененном формате – в соревнование будет интегрирован проект Кубка РПЛ. До этого в ходе общего собрания клубов Премьер-лиги большинство команд отказалось от проведения нового соревнования.
Бабаев – о Кубке России: до конца недели будет совещание, конец августа — край, когда надо стартовать
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предположительном сроке старта Кубка России.
Фото: "Sportbox"