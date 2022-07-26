По данным источника, под вопросом участие игрока в матчах двух ближайших туров чемпионата России – против "Оренбурга" и "Урала".
Отмечается, что Джикия испытывает болевые ощущения в области задней поверхности бедра. 28-летний футболист не принимает участие в тренировках столичной команды. На восстановление от повреждения может уйти порядка 10-ти дней.
"Спартак" сыграет против "Оренбурга" 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. "Урал" примет красно-белых на своем поле 6 августа.
Источник: "СЭ"
СМИ: Джикия может пропустить два следующих матча "Спартака" из-за повреждения
Защитник "Спартака" Георгий Джикия может пропустить ближайшие матчи красно-белых из-за травмы, полученной во время игры с "Краснодаром" в рамках 2-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"