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"Надеюсь, что увидимся опять". Бистрович попрощался с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, на правах аренды перешедший в "Лечче", попрощался с российским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Спасибо за все, ЦСКА. Надеюсь, что увидимся опять. ЦВ<П (ЦСКА всегда будет первым)", - написал Бистрович в социальных сетях.

Напомним, в воскресенье, 24 июля Бистрович официально перебрался в аренду "Лечче". У итальянского клуба будет право выкупа на полузащитника.

Напомним, Бистрович провел вторую половину сезона в турецком "Фатих Карагамрюк", за который выступал на правах аренды. Полузащитник провел 18 матчей в турецкой Суперлиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей. После этого полузащитник уехал в Хорватию, чтобы восстановиться после мышечного повреждения.

Контракт Бистровича с ЦСКА действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 2,2 млн евро.


Бистрович ЦСКА Лечче
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