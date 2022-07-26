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Агент: пожелал бы каждому россиянину того, что получает Кокорин

Агент Владимир Абрамов поделился мнением о ситуации Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: Getty Images
"Сколько еще Кокорин будет отсиживаться в Италии? Под словом отсиживаться вы подразумеваете продолжать получать 3 миллиона евро? Каждому россиянину я бы пожелал того же. 3 миллиона — колоссальные убытки для итальянского футбола. Пусть несут убытки, не нам же все время брать их на себя. По условиям контракта они должны выплачивать ему эти деньги", - цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".

В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Последний раз форвард появлялся на поле в апреле. Всего в 2022-м году на счету Кокорина два матча, за которые он сыграл 21 минуту. Россиянин выступает за итальянский клуб с января прошлого года, но все еще не открыл счет голам за "фиалок".

Ранее сообщалось, что клуб рассчитывает расстаться с форвардом в летнее трансферное окно.


Кокорин Фиорентина
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