"Забитых мячей не хватило, чтобы набрали больше очков. Если бы мы реализовали все то, что мы создали в игре с "Ахматом", я думаю, что добились бы большего. Прошло только два тура, посмотрим, как будет дальше", - сказал Котов.
После второго тура РПЛ "Факел" заработал одно очко и расположился на двенадцатом месте в турнирной таблице. В первом туре сыграл вничью с "Краснодаром" на его поле и уступил "Ахмату" в Грозном (1:2). В 3-м туре "Факел" примет дома московское "Динамо", идущее на втором месте в РПЛ.
Напомним, "Факел" вернулся в элитный чемпионат России спустя 21 год отсутствия в нём.
Источник: "Metaratings"
"Факел" объяснил, чего не хватило команде в первых турах РПЛ
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов прокомментировал результаты клуба первых двух туров в сезоне.
Фото: ФК "Факел"