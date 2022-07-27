- Мы удовлетворены решением, потому что действующий генеральный директор нас устраивает, и он на порядок выше и лучше, чем Газизов. Мы понимаем, что дело может быть у председателя Верховного суда России. Будет еще несколько процессов. Решение вступило в законную силу с момента его оглашения сегодня Верховным судом Башкирии. Газизов может пойти в Верховный суд России. Мы знаем, какие иски готовятся Газизовым. Сейчас будет затишье, а мы начинаем подготовку. Готовимся к любым действиям со стороны Шамиля Газизова, - передает слова Завьяловой Sport24.
Сегодня стало известно, что Верховный суд Республики Башкортостан отклонил иск экс-генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова к московскому клубу, в котором он требовал признать незаконность своего увольнения с этой должности в декабре 2020 года и выплатить заработную плату за время вынужденных прогулов. Газизов занимал пост гендиректора красно-белых в период с июля 2020 года по декабрь 2020 года, в настоящее время функционер работает на аналогичной должности в "Уфе", из которой и перешел в "Спартак". После увольнения Газизова должность занял работающий в ней и в настоящее время Евгений Мележиков.
Верховный суд Башкирии отказал Газизову по иску к "Спартаку"
Юрист "Спартака" - о решении суда: действующий генеральный директор на порядок выше и лучше, чем Газизов
Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова прокомментировала решение Верховного суда Башкирии оставить без удовлетворения иск экс-генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Уфа"