Матчи Скрыть

Сделать ставку

Юрист "Спартака" - о решении суда: действующий генеральный директор на порядок выше и лучше, чем Газизов

Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова прокомментировала решение Верховного суда Башкирии оставить без удовлетворения иск экс-генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Уфа"
- Мы удовлетворены решением, потому что действующий генеральный директор нас устраивает, и он на порядок выше и лучше, чем Газизов. Мы понимаем, что дело может быть у председателя Верховного суда России. Будет еще несколько процессов. Решение вступило в законную силу с момента его оглашения сегодня Верховным судом Башкирии. Газизов может пойти в Верховный суд России. Мы знаем, какие иски готовятся Газизовым. Сейчас будет затишье, а мы начинаем подготовку. Готовимся к любым действиям со стороны Шамиля Газизова, - передает слова Завьяловой Sport24.

Сегодня стало известно, что Верховный суд Республики Башкортостан отклонил иск экс-генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова к московскому клубу, в котором он требовал признать незаконность своего увольнения с этой должности в декабре 2020 года и выплатить заработную плату за время вынужденных прогулов. Газизов занимал пост гендиректора красно-белых в период с июля 2020 года по декабрь 2020 года, в настоящее время функционер работает на аналогичной должности в "Уфе", из которой и перешел в "Спартак". После увольнения Газизова должность занял работающий в ней и в настоящее время Евгений Мележиков.

Верховный суд Башкирии отказал Газизову по иску к "Спартаку"


Спартак Газизов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Жигулев: пробыл в "Спартаке" месяц, а кажется, что целый год. У Абаскаля классные тренировки, все - топ 1
"Рубин" объявил о переходе экс-игрока "Пари НН" Горбунова
"Спартаку" год назад предлагали подписать новичка ЦСКА Гайича 2
Жигулев: Крыховяк не агитировал никого покинуть "Краснодар". Из Греции спрашивал, какая ситуация в клубе, думал вернуться
Источник: Соболев признал, что Шелия заслуживал максимум желтой карточки за фол в матче "Ахмат" - "Спартак" 4
Еременко прокомментировал подписание контракта с финским ХИФК 2
Зарема: Газизов - сутяжник-мазохист, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях 5
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
В "Торпедо" рассказали, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб 2
Агент Лаксальта: Диего восстановился и готов играть. Планов покинуть "Динамо" нет 2
Еременко подписал контракт с последним клубом чемпионата Финляндии
Юрист "Спартака" - о решении суда: действующий генеральный директор на порядок выше и лучше, чем Газизов 3
Фанаты "Зенита" планируют почтить память каждой из пяти арен, на которых вводится Fan ID, минутой молчания 6
"Факел" распродал все билеты на первую домашнюю игру в РПЛ за 10 минут 9
Верховный суд Башкирии отказал Газизову по иску к "Спартаку" 9
Ломовицкий рассказал о высоких задачах "Химок" на текущий сезон
Агент Мендеса прокомментировал ситуацию с его трансфером в ЦСКА 3
Гаранин: с теми футболистами, которые есть у "Сочи", мы не должны выступить хуже, чем в прошлом сезоне 4
Марадишвили: легионеры "Локомотива" прекрасно понимают, что не стоит никуда уходить
СМИ: Роналду сообщил руководству "МЮ" о желании покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов
Уругвай подаст совместную с другими странами заявку на проведение Чемпионата мира-2030 1
Марадишвили: в "Спартак" не перейду никогда 22
Гендиректор "Унион Эспаньолы": переход Мендеса в ЦСКА может не состояться 5
СМИ: "Галатасарай" интересуется полузащитником "Ростова" Норманном 4
Марадишвили: с "Зенитом" можно конкурировать 8
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball после 2 тура РПЛ 20
Игрок "Краснодара" заявил, что может стать лучше Мбаппе 7
Гол Головина не помог "Монако" победить "Саутгемптон" в товарищеском матче
"Ференцварош" сыграет с азербайджанским "Карабахом" в 3-м квалификационном раунде ЛЧ 1
"Ференцварош" Черчесова разгромил "Слован" и вышел в следующий раунд отбора Лиги чемпионов 11
Все новости
-