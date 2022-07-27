"У Абаскаля классные тренировки, все через мяч. Я был очень доволен этим периодом. Конечно, хотел остаться. Потому что мне реально все нравилось — и работа на футбольном поле, и то, что было вне его. Все — топ. И тренер говорил, что хочет меня оставить, и коллектив супер. Пробыл в "Спартаке" месяц, а кажется, что целый год. Очень классно себя чувствовал в команде. Спасибо, что так приняли", - цитирует Жигулева "Матч ТВ".
Напомним, Жигулев проходил в "Спартаке" просмотр во время тренировочных сборов красно-белых. В итоге клуб решил не подписывать контракт с полузащитником, поэтому игрок продолжает искать себе новую команду.
Последним клубом Жигулева был польский "Заглембе", который он покинул в апреле этого года. Ранее Жигулев выступал за "Краснодар", "Ротор", "Урал", "Тосно" и молдавский "Милсами".
Жигулев: пробыл в "Спартаке" месяц, а кажется, что целый год. У Абаскаля классные тренировки, все - топ
Российский полузащитник Илья Жигулев поделился впечатлениями от работы под руководством Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"