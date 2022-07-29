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Широков: агент Варелы посчитал сиюминутную выгоду важнее перспектив с "Динамо". Бразильцы в "Зените" решили иначе

Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков прокомментировал ситуацию с внезапным отъездом уругвайского защитника "Динамо" Гильермо Варелы.
Фото: ФК "Динамо"
- Агент футболиста посчитал сиюминутную выгоду более важной, чем долгосрочные перспективы от работы с "Динамо". Есть обратный пример - бразильцы в "Зените" посчитали иначе. Они и сейчас в моменте заработали, и в перспективе сохранили контакты в клубе, - передает слова Широкова "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что уругвайский правый защитник "Динамо" Гильермо Варела самовольно покинул расположение клуба и может перейти в бразильский "Фламенго". До этого появлялась информация о возможном отъезде во "Фламенго" полузащитника "Зенита" Вендела, однако в итоге футболист продлил контракт с сине-бело-голубыми до лета 2027 года на улучшенных условиях. Также были продлены контракты полузащитников Малкома и Клаудиньо.


Динамо Зенит Варела Вендел Широков
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