"Успею ли поиграть за "Спартак"? Не думаю, что меня снова туда позовут. Еще раз вернуться мне никто не предложит. Что сделать, чтобы ты не остался вечно перспективным? Главное не уйти в себя, не опустить руки", - цитирует футболиста Sport24.
Гулиев является воспитанником академии московского "Спартака". За основную команду полузащитник играл в сезонах 2018/2019 и 2019/2020, после чего перешел в тульский "Арсенал". Этим летом футболист подписал контракт с "Химками", но не пока не принял участие ни в одном официальном матче за подмосковный коллектив.
Аяз Гулиев: не думаю, что меня снова позовут в "Спартак"
Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев поделился мнением, возможно ли его возвращение в "Спартак".
Фото: РПЛ