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Аяз Гулиев: не думаю, что меня снова позовут в "Спартак"

Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев поделился мнением, возможно ли его возвращение в "Спартак".
Фото: РПЛ
"Успею ли поиграть за "Спартак"? Не думаю, что меня снова туда позовут. Еще раз вернуться мне никто не предложит. Что сделать, чтобы ты не остался вечно перспективным? Главное не уйти в себя, не опустить руки", - цитирует футболиста Sport24.

Гулиев является воспитанником академии московского "Спартака". За основную команду полузащитник играл в сезонах 2018/2019 и 2019/2020, после чего перешел в тульский "Арсенал". Этим летом футболист подписал контракт с "Химками", но не пока не принял участие ни в одном официальном матче за подмосковный коллектив.


Гулиев Спартак
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