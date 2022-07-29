Накануне Оздоев перешел в турецкую команду на правах свободного агента. Срок контракта футболиста не уточняется.
"Почему бы и нет? Он качественный игрок с хорошим ударом и пасом, высоким футбольным интеллектом. Российский клуб не подписал игрока из-за его зарплаты. Игроки, покидающие "Зенит", очень дорого стоят для клубов РПЛ", - цитирует Петржелу "СЭ".
Отметим, что главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. В прошлом сезоне "Фатих Карагюмрюк" финишировал на 8-м месте в чемпионате Турции.
Напомним, Магомед в мае покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта. Он выступал за "Зенит" с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гол, а также стал автором 1 результативной передачи.
Петржела объяснил, почему Оздоев не смог найти себе клуб в России
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"