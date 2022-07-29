"Саша Зделар - большой профессионал, ни разу не пропускавший тренировки. Зделар - лидер на поле, человек, который всегда хочет выиграть матч.
Что касается лучших качеств на поле, у него хороший пас и длинные передачи, а главное - удар. Он всегда готов помочь обороне и участвует в построении атаки. Я уверен, что приобретение Саши - усиление для ЦСКА", - цитирует Тошича Чемпионат.
Накануне ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-капитаном "Партизана". Соглашение серба с российским клубом рассчитано на три года с возможностью продления.
Полузащитник Саша Зделар выступал за "Партизан" с 2018 года. В прошлом сезоне 27-летний футболист провел 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голевыми передачами. В общей сложности за белградский клуб он сыграл в 197 матчах, забил 6 голов и стал автором 21 результативной передачи.
Тошич: приобретение Зделара - усиление для ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал о соотечественнике, новичке армейцев Саше Зделаре.
Фото: ПФК ЦСКА