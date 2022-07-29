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Канчельскис: Дзюба без клуба? Он лучший нападающий России – может, виноват его агент

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о причинах, по которым форвард Артем Дзюба не нашел себе новый клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Дзюба без клуба? Да я ничему не удивляюсь. Может, у него финансовые запросы высокие. Статистка говорит сама за себя — Артем Дзюба лучший нападающий России, он больше всех забил. В том, что Артем не нашел клуб, может, виноват его агент.

Дзюба в "Спартаке"? … Дзюба усилил бы "Спартак" однозначно", — заявил Канчельскис "РБ Спорт".

Предыдущий сезон стал для Дзюбы последним в "Зените" - у футболиста истек контракт с клубом, стороны не смогли договориться о подписании нового соглашения. 33-летний нападающий стал лучшим бомбардиром питерцев в минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги – он записал на свой счет 11 забитых мячей и 5 результативных передач. На данный момент футболист находится без клуба.


Канчельскис Дзюба
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