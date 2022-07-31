"Матчи с Ираном и Венесуэлой? Тренерский штаб сборной не занимается подбором соперников. Нужно отсматривать кандидатов в сборную, готовить команду.
Будут ли новые кандидаты в сборную? У нас сейчас большой список. 50 человек. Мы направляем запросы в клубы, чтобы получить обратную связь по их состоянию", - цитирует Писарева РБ Спорт.
Напомним, на прошлой неделе CAS отклонил апелляции РФС, а также "Зенита", ЦСКА, "Динамо" и "Сочи" на отстранение российских клубов и сборных под эгидой организаций. 2 мая УЕФА принял решение не допускать клубы из России к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
В феврале УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.
В марте сборная России проводила УТС в Москве. Последний официальный матч национальная команда сыграла в ноябре 2021 года.
Тренер сборной России Писарев назвал количество кандидатов в национальную команду на сентябрьский сбор
Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о сентябрьском сборе национальной команды.
Фото: РФС