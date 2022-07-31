"У нас были определенные контакты, но до конкретики не дошли. Он к нам приехал из "Зенита", сыграл с нами благотворительные матчи. Но никаких переговоров особо не было", - заявил функционер.
Этим летом Ракицкий, который ранее договорился о расторжении контракта с "Зенитом" по обоюдному согласию сторон, подписал соглашение с турецким клубом "Адана Демирспор". В СМИ сообщалось, что против возвращения в "Шахтер" выступила семья украинского футболиста.
Гендиректор "Шахтера" рассказал, велись ли переговоры о подписании контракта с Ракицким
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о возможности подписания контракта с защитником Ярославом Ракицким.
Фото: ФК "Зенит"