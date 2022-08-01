В мае "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. С того момента нападающий все еще не сумел найти себе новую команду. В связи с этим он поддерживает форму в расположении "Рубина".
"Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но Если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то "Зенит" возьмет его обратно. Такой вариант маловероятен, но почему нет?" - приводит слова Петржелы Sport24.
В прошлом сезоне 33-лентий футболист провел в составе "Зенита" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Также россиянин защищал цвета "Спартака", "Ростова", "Томи" и тульского "Арсенала".
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал тот факт, что Дзюба не поблагодарил специалиста за совместную работу в петербургском клубе.
Петржела назвал условия для возвращения Дзюбы в "Зенит"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, что нужно сделать форварду Артему Дзюбе для возвращения в петербургский клуб.
Фото: Чемпионат