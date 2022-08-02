По данным источника, видеоматериалы по футболисту изучает "Сочи" - окончательное решение по необходимости его подписания еще не принято, но южане заинтересованы в игроке. Отмечается, что 18-летний босниец входит в сферу интересов еще ряда клубов из России.
В июле Кахвич перешел в "Графичар" на правах аренды, права на футболиста принадлежат "Црвене Звезде".
"Сочи" после трех туров Российской Премьер-лиги располагается на четвертой строчке чемпионата – южане набрали 6 очков.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Сочи" хочет подписать 18-летнего форварда "Црвены Звезды"
Нападающий "Црвены Звезды" Александар Кахвич может продолжить карьеру в РПЛ.
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